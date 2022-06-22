Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa'da bulunan tarihi Haliç Tersanesi'nde kokrunç bir kaza meydana geldi. Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada işyerine gelen işçiler İsak Erzi (56) ve Mustafa Özçelik (36) çelik çatı inşaatında çalışmaya başladı.

ÇATIDAKİ PARÇA KOPTU

Koruyucu ekipmanlarını da giymeyi ihmal etmeyen işçilerin bağlı bulundukları çatıdaki parça koptu. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen Erzi ağır yaralanırken, Özçelik ise bacağından yaralandı.

METRELERCE YÜKSEKLİKLTEN DÜŞTÜLER

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Erzi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İş arkadaşı Özçelik ise yaralı olarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından İsak Erzi’nin cenazesi morga kaldırıldı.

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