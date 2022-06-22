Türkiye Gazetesi

Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Kars-Ardahan yöresinin geleneksel yemeği kaz etini markalaştırdı. Avşar Kaz Tandır markasıyla Avrupa'ya açılan iş insanı İlter Avşar, şimdi de gastronomi dünyasını yeni lezzetlerle tanıştırıyor. Kaz etinden ürettiği lahmacun olan Kazmacun ile dikkatleri çeken İlter Avşar; tatlı, pide, çorba ve mantıyı da kaz etiyle birlikte sunuyor. Kars kazının tanınmasını ve tüketiminin artmasını sağlayan İlter Avşar'ın başarısı Avrupalı girişimcilerin radarına girdi. Almanya, İtalya, Fransa ve Kazakistan'dan gelen 20 iş adamı Avşar Kaz Tandır markasıyla şube açmak üzere teklifte bulundu. Markalaştırdığı yöresel lezzetten taviz vermeyen ve bu nedenle şubeleşerek riske girmeyen İlter Avşar, tekliflere şimdilik sıcak bakmıyor.

KAZ ETİNİ DÜNYAYA TANITIYOR

Dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olmasına rağmen ülkemize de hak ettiği önemi göremeyen kaz etinin duyurulması amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında 100'e yakın programa katılarak bölge gastromimiz hakkında paylaşımlarda bulunmaya devam Eden başarılı iş insanı, bölge ekonomimize katkı sağlamak amacıyla üreticilerle sık sık bir araya gelerek sağlıklı üretim yapabilme ve ürünleri daha farklı pazarlara ulaştırma noktasında da mentörlük yapıyor.

2013 yılından kurucular kurulunda görev alarak kurulan Ardahan Eğitim Vakfı'nda (AREV) başkanlık görevini sürdürüyor. Bu kapsamda Ardahan 23 Şubat İlk Okulunda kurulan Robotik Kodlama Sınıfında eğitim alan kardeşlerimiz Türkiye Şampiyonu olarak ülkemizi temsil ettikleri Çin'de Dünya 10.'su olarak ülkemizi gururlandırmışlardır.

Beşiktaş Kongre üyesi olan İlter Avşar, Maltepe Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarında aktif üyedir.

Birçok yerde ''Ünlülerin Kazcısı'' olarak anılan ve bu unvanı almaktan da büyük bir onur duyan Avşar'ın hedefi yerel lezzetleri ülke ve dünya gastronomimize kazandırmak ve daha çok kişiye keyifle ulaşmasını sağlamaktır.