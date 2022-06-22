Türkiye Gazetesi

Başakşehir’de bu sabah saatlerinde sahipsiz bir köpek yolda yürüyen çocuğa aniden saldırdı. Köpeğin saldırması ile neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpeğin çocuğa saldırdığını gören Mehmet Şirin ve Enver Gündüz isimli esnaflar hemen talihsiz çocuğun yardımına koştu. Çocuğu kurtarmak uzun süre uğraş veren Gündüz ve Şirin, çocuğu köpeğin ağzından alıp sürükleyerek dükkânın içerisine alabildi. Köpeği uzaklaştırmak için uzun süre çaba veren esnaflar yaşadıkları şoku uzun bir süre üzerlerinden atamadı.

ESNAFLAR ÇOCUĞUN YARDIMINA KOŞTU

Yaşanan dehşet dolu anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuk yolda yürürken köpek aniden çocuğa saldırıyor. Çocuk kaçmaya çalışıyor ancak başaramıyor. Bu sırada iş yerinin önünde oturan esnaflar çocuğun yardımına koşuyor. Köpeğin ısırmaya çalıştığı çocuğu kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor. Bu sırada esnaflardan biri çocuğu köpekten kurtararak çocuğu sürükleyerek iş yeri içerisine alıyor.

KÖPEK SAHİPLİ ÇIKTI

Çocuğu köpekten kurtarmak için çok çaba harcadıklarını belirten Mehmet Şirin, “Köpek burada dolanıyordu sabah saatlerinde. Komşumuz su verdi. Köpek çocuğu görür görmez saldırmaya başladı. Çocuğun üzerine atladı biz buradan koştuk. Çocuk çok korktu, çocuğu köpekten kurtarmak için çektik. Çocuğu kurtarmak için çok uğraştık. Köpek resmen çocuğa kitlenmişti. Çocuğu kurtardıktan sonra da bir türlü gitmedi. Kürekle sopayla 7 kişi kovaladık ondan sonra gitmedi. Bu köpek aslında sahipli ama sahibi başıboş bırakmıştı. Bu tür köpekleri bırakmamak lazım aslında. Bununla ilgili ceza olmalı. Psikolojik olarak çok etkilendim. Bununla ilgili önlem alınmalı, çocuğu parçalamak üzereydi" dedi.

ÇOCUĞU ZOR KURTARDILAR

Köpeğin ağzından çocuğa alarak iş yerine sokan Enver Gündüz olay sırasında kendi çocuklarının aklına geldiğini belirterek, “Çocuğu o anda öyle görünce ben kulağımdaki telefonu bile bırakmayı akıl edemedim. Kendi çocuklarım aklıma geldi. Hemen karşımızda çocuk parkı var biz burada görmemiş olsaydık çocuğu orada yakalamış olsaydı çocuğa çok daha büyük bir zarar verebilirdi” diye konuştu. Köpeği bağlaması için köpeğin sahibini çok defa uyardığını belirten bir esnaf ise “Köpek burada yaşıyor. 20 defa söyledim sahibine bu köpeği bağla diye ama bir türlü bağlamıyor sahibi. Kendi dükkânımın bahçesini kapatıyorum ki bu köpek elemanlarıma saldırmasın diye. Çocuk için çok üzüldük” dedi.

Eski edebiyatçıların köpeklerle imtihanı Kemalettin Kuzucu “İstanbul’un Sokak Köpekleri” eserinde sıra dışı bir tarihi ortaya koyuyor. Sokak köpeklerinin ıslahı eski devirlerde de çok tartışılmış. Jules Verne, M. Hervé gibi yabancı yazarlar, köpeklerden yakınmış. Jön Türk kalemler ise itlaf istemiş...