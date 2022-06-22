Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'a bağlı Çınar Mahallesi'nde bulunan bir eve 19 Haziran sabahı hırsız girdi. Üç zanlı, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını fark eden ev sahipleri, şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

EŞYALARI ÇALDIKLARI KAMYONETLE TAŞIDILAR

Bunu fırsat bilen hırsızlar, ikinci defa evi soydu. Zanlılar, çaldıkları eşyaları anahtarını da aldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada çalınan kamyonet bir süre sonra bulundu. Hırsızlar ise halen aranıyor.

Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Kapı zilini çalıp, poşete koydu Esenyurt’ta bir apartmanın zilini sökerek çalan hırsız, apartman sakinlerini şaşkınlığa uğrattı. Akıllara durgunluk veren olay sonrası bina sakini “Hırsız zili çalmaz diyorlardı’ ama gayet güzel çalıyor” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İETT otobüsü 17 araca çarptı: Şoför sanılan kişi hırsız çıktı Eyüpsultan’da 17 araca çarparak kaçan İETT sürücüsünün şoför değil hırsız olduğu belirlendi. Gece saatlerinde meydana gelen kaza ile ilgili yapılan İETT açıklamasında aracın saat 00.03'te kimliği belirsiz kişilerce bulunduğu yerden alındığı belirtildi.