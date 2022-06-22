Türkiye Gazetesi

Konya Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Fatma Koç (52), 4 Ocak'ta eşi Mustafa Koç'u (48) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı. Hakkında dava açılan kadın, bugün hakim karşısına çıktı. Zanlı, eşinin eve her zaman alkollü geldiğini, çocuklarına ve kendisine eziyet ettiğini söyledi.

"HAP KULLANIYORDU"

Olay günü de maktulün sarhoş olduğunu ve çocuklarını dövdüğünü belirten sanık "Kendisi, doktordan temin edilen renkli, uyuşturucuya benzer haplar kullanıyordu. Hap almak için para bulmamı istedi. 'Param yok' deyince bana yumruk ve tokat attı, dişlerim kırıldı. Bize eşimin ailesi bakıyordu, ben de çalışmıyordum" dedi.

"24 YIL BOYUNCA İŞKENCE GÖRDÜM"

Evde bir arbede halinin yaşandığına değinen Fatma Koç "Rastgele hepimize tekme, tokat atıyordu. Sokak kapısına doğru geldiğinde yandaki mutfak kapısı açıktı. Kızımın boğazına daha önce bıçak dayadığı için korktum. Mutfaktaki bıçağa bakınca, kızıma bir şey yapacak endişesiyle bıçağı ondan önce aldım. Üzerime doğru geldi. Bu sırada kızıma da hem saçından tutuyor, hem de vuruyordu. Çocuğumu kurtarmaya çalışırken bıçak Mustafa'ya denk geldi. Öldürme kastım yoktu. 24 yıllık evliliğimiz boyunca sürekli işkence gördüm." diye konuştu.

"GELİNİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Çiftin oğlu da annesinden şikayetçi olmadığını babasının sürekli kendilerine eziyet ettiğini, dövdüğünü kaydetti. Maktulün Babası Ferruh Koç ise üst katta oturduğunu, olay günü oğlunun alkollü geldiğini doğruladı. Evladının kendisine de küfrettiğini belirten baba "Herkesle kavga eden bir yapıya sahipti. Gelinimden şikayetçi değilim. Oğlum her kötülüğü yapardı. Fatma sinek dahi öldüremez. Bu olay istemeyerek olmuştur" ifadelerini kullandı. Maktulün annesi Güllü Koç da gelininin masum olduğunu ve bir an önce serbest kalmasını istediğini dile getirdi.



Mahkeme heyeti, Fatma K'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.