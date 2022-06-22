Türkiye Gazetesi

Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyir halindeki bir otomobil tırın altına girdi. Feci kazada 1 kişi ölürken, 2'si ağır 7 kişi de yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Adana'dan Gaziantep istikametinde seyir eden 06 CGE 443 plakalı otomobil, Gaziantep Batı gişelerine 2 kilometre kala önünde seyir eden tırın altına girdi. Karpuzkaya Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci kazada otomobil sürücüsü ölürken, her iki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

Kazada araçta sıkışanlar, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması ile otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından olay yerinde başka bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

TEM'de zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında çocuklarında olduğu öğrenilen çok sayıda kişi yaralandı.

Bursa'da korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 2 yaralı Bursa'da beton mikseri ve 4 kişilik ailenin bulunduğu araç çarpıştı. Feci kazada otomobil hurdaya dönerken araçtaki baba-oğul ve beton mikseri sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı.