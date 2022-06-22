Türkiye Gazetesi

Dünyada buğday ve saman krizinin yaşandığı şu günlerde Manisa Saruhanlı'da üzücü bir olay yaşandı. Koldere Mahallesi'nde entegre bir tesiste saat 17.30 sıralarında saman ve buğday depolarının olduğu kısımdan bir anda alevler yükseldi.

Dumanlar göğü sararken yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 ekibi ekibi sevk edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sırasında tesiste bulunan Osman Durbay "Yangın bir anda çıktı, kimse fark etmedi. Saman kuru olduğu için itfaiye gelene kadar alevler her yeri kapladı. Yaklaşık 300-350 ton saman kül oldu. Buğdaylar da zarar gördü" dedi.

Buğdayda bol verim stok oyununu bozar Buğdayda hasat dönemi başladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan tedarik gerilimi yerini fiyatlar nereye gideceğe bıraktı. Uygulanan tarım politikalarının çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını ifade eden Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, TMO’nun açıkladığı buğday alım fiyatının önümüzdeki yıl ekilebilen alanları artırabileceğini, stokçunun Güneydoğu’da TMO fiyatının yüzde 10 üzerinde buğday topladığını ancak fiyatta büyük değişim beklemediğini söyledi.

Rusya ordusu Ukrayna’da buğday tarlalarını yakıyor: Amaç halkı aç bırakmak! Ukrayna, Rusya’nın denizden ablukası dolayısıyla kıymetli tarım ürünlerin ihraç edemiyor; savaş sebebiyle de ülkede şiddetli gıda kıtlığı yaşanıyor. Ukraynalıların durumunu daha da kötüleştirmek isteyen Rusya ordusu ise buğday tarlalarını yakmaya başladı.

Buğday ve arpa depoları dolu, sıkıntı yaşamayız Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, bu yıl buğday ve arpa rekoltesinde geçen yıla göre önemli artış beklediklerini belirterek “2021’e göre önemli artış görüyoruz. 19,5 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa rekoltesi bekleniyor; bu noktada iyi bir sezon. Sıkıntı yaşamayız” dedi