Türkiye Gazetesi

Konya'nın Çumra ilçesinde, üzerine kezzap attığı 28 yaşındaki eski nişanlısını ağır yaralayan şahsın, "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp kezzabı döktüğü ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

PSİKOLOJİK BASKI KEZZAPLI SALDIRIYLA BİTTİ

Olay, 19 Haziran Pazar günü Çumra ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Çumra ilçesindeki bir markette kasiyer olarak çalışan Merve Küçüktekin (28), nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk (26) anlaşamayarak 1 yıl önce ayrıldı. Ayrılmayı kabul etmeyen Sabit Türk, genç kıza psikolojik baskı uygulayarak tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz pazar günü eski nişanlısının evine giden Sabit Türk, kendisini görevli gibi tanıtarak "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırıp eksi nişanlısının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı.

Yüzünde, sırtında, kolunda ve vücudunun bir çok yerinde ciddi yanıklar oluşan Merve Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi Yanık Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, Ilgın ilçesinde yakalanan Sabit Türk emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"6 AY YATAR ÇIKARIM"

Nişanlısını tekrar birleşmeye bir türlü ikna edemeyen Sabit Türk eski nişanlısını ölümle tehdit etti. Merve Küçüktekin "Tekrar birleşme tekliflerini sürekli geri çevirdim. Bana her şeyi gözünden sildiği söyleyip, 'Hayatını karartacağım bana bir şey olmaz 6 ay yatar çıkarım' dedi. Olaydan 3 gün önce kendisini tehdit eden eski nişanlısı hakkında şikayette bulunduğunu da dile getiren talihsiz kadın ‘Beni 3 gün önce yine tehdit etti. Ben de hemen gidip onun hakkında şikayetçi olup koruma kararı çıkarttım 3 gün sonra da beni bu hale getirdi. Şuan cezaevinde olduğunu biliyorum ama ne kadar hapiste kalır bilemiyorum" dedi.

Boşanmak isteyen eşine kezzapla saldırdı Isparta’da şiddet gördüğü eşinden boşanmak isteyen 3 çocuk annesi kadın, eşinin kezzaplı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda yüzünün bir kısmı yanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Boşandığı eşinin yüzünü kezzapla yaktı Antalya'da, otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı, 2 yıl önce boşandığı eşi Asiye Güzel'in yüzüne kezzap attı. Ağır yaralanan Güzel tedaviye alınırken, Bardakçı'nın eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlendiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.