Türkiye Gazetesi

Bursa'dan dehşere düşüren bir haber geldi. Tamir etmeye çalıştığı tırın dorsesinin altında kalan talihsiz adam canından oldu. Olay, Gemlik ilçesi Küçük Sanayi Sitesinde yaşandı. Adem Hayrani Sarı (47) tır dorsenini tamir ettiği sırada dorsenin altına kalarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Sarı'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adem Hayrani Sarı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sarı'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Tır dorsesini temizlerken hayatını kaybetti Düzce’de bir akaryakıt istasyonunda tırın dorsesini temizlerken kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.