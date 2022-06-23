Türkiye Gazetesi

Karı-kocanın kavgası kanlı bitti. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde cinnet geçiren adam, dini nikahlı eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.

EŞİYLE TARTIŞTI, CİNNET GEÇİRİP KAN DÖKTÜ

Alınan bilgiye olay, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Öteyüz Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin giriş katında yaşandı. İddialara göre uzaklaştırması bulunan Seyfullah Uslu (41), dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ün yanına gitti. Yaşanan tartışma sonrası cinnet geçiren Seyfullah Uslu, beraber yaşadığı 35 yaşındaki Yasemin'i ve 3 yaşındaki kızları Nazlı'yı av tüfeğiyle vurdu ardından da yaşamına son verdi.

Silah sesleri duyan çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin öldüğü belirtildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde inceleme başlattı. Cenazeler olay yeri inceleme sonrası Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ailelerin kimlik tespitinin yapılmasının ardından cenazelerin otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Baba cinneti dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de cinnet getiren polis 2 çocuğunu öldürüp intihar etti İzmir'in Gaziemir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenilen baba, cinnet getirmesinin ardından 2 çocuğunu tabanca ile öldürdükten sonra intihar etti.

Cinnet getiren polis eşini ve çocuğunu öldürüp, intihar etti Batman'da polis memuru olduğu öğrenilen bir şahıs, cinnet getirmesi üzerine eşini ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.