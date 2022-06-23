Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde görülen müsliaj uzun bir süre gitmemiş ve denizler müsilaj ile kaplanmıştı. Çalışmaların ardından müsilajdan arındırılan Marmara Denizi şimdilerde ise temiz ancak zaman zaman görülen farklı renklerde değişik maddeler gören vatandaşları ürkütüyor. Kocaeli Gölcük'te dalgıç Turgay Yılmaz, sabah saatlerinde Değirmendere sahiline beyaz renkte sıvı aktığını gördü.

Sahile inen Yılmaz, eliyle kontrol ettiğini sıvının yapışkan olduğunu fark edince durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, madde için detaylı incelemelerde bulundu. Dereden geldiği belirlenen ve numune alınan sıvının ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Müsilajla mücadele düzenlemesi yasalaştı Denizlerdeki kirliliği önlemeye yönelik müsilajla mücadele düzenlemesi yasalaştı. Yasa ile Marmara havzasındaki belediyeler, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuracak.

Marmara Denizi’ne demir atan ODTÜ araştırmacıları müsilajı araştırıyor ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırmacıları, 2017’den beri sürdürdükleri Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında Bilim-2 Gemisi’yle sefere çıktı. Bilim ekibi, müsilaj ve oksijen konusunda yeni veriler elde etmenin yanı sıra Marmara'nın kirlilik tarihini ortaya çıkarmak ve son durumu gözlemlemek üzere çalışıyor.

Müsilaj operasyonlarında gözaltına alınan 97 kişi tutuklandı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Müsilaj kod adlı eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 288 şüpheli şahıstan 97’si tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.