Türkiye Gazetesi

Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Ulusal İçtihat Forumu’nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gelişmenin ardından önemli bir açıklamada bulundu.Bakan Bozdağ, "Son tartışılan konuda elbette insan olarak benim ve eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Haksız tahrik konusunun Türkiye'de tartışmaya açılmasında son derece fayda gördüğümü ifade etmek istiyorum." dedi.

"TAHRİK UYGULANMALI MI?"

Bozdağ, "Bir soru sorarak, bu tartışmayı Türkiye kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Sadece soru, bir kanaatimi ifade etmeden. Tasarlayarak ya da canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde tahrik nasıl uygulanmalı ya da uygulanmalı mı, uygulanmamalı mı? ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi. Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin kararı dikkat çekti. Avcı'ya verilen müebbet hapis, haksız tahrikle 23 yıla indi.

Bakan Yanık'tan Pınar Gültekin açıklaması: Haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:"(Pınar Gültekin) Bir hukukçu olarak söylüyorum, haksız tahrik indirimi kararı faili cesaretlendiren bir karardır."