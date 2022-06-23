Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'da yoldan geçen bir arabadan atılan sigara izmariti yangına sebebp oldu ve 50 dönümlük tarlayı resmen kül etti. Bu olayın ardından yine Tekirdağ'da ekili bir alan cayır cayır yandı ve kül oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Rukiye Kadın mevkiinde meydana gelen yangında tarla içerisinden geçmekte olan elektrik tellerin kopmasından dolayı çıkan kıvılcım, bir anda rüzgarında etkisiyle yayıldı. Yaklaşık 300 dönüme yakın olduğu öğrenilen buğday tarlası yanarak kül oldu.

'İÇLER ACISI BİR DURUM'

Yoldan geçtiği sırada tesadüf eseri yangını görüp yetkililere haber veren Selim Kılıç yaptığı açıklamada "Bizde yoldan geçerken gördük. Hemen itfaiyeyi arayarak bilgi verdik. Koca bir tarla cayır cayır yanıyor. Hakikatten içler acısı bir durum.

Özellikle araba ile giderken yanan sigaraları camdan dışarıya atmayalım. Buraları hassas bir bölge. Hububatın tam zamanı şimdi. Gördüğünüz gibi burada canlar gidiyor. Ne olur çok hassas olalım. Ne olur çok dikkat edelim. Bir tane tarlaya camdan şişe veya sigara atmayalım. Ama insanlarımız çok bilinçsiz bu konuda. Buraya bu kadar emek verilip çocuk gibi bakılıyor. Geçmiş olsun Malkara."

BÜYÜK BİR ÇABA SONUCU YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Özellikle iş makinelerinin büyük çabası sonrasında alevlerin daha büyümesi engellendi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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