Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi Yakuplu köyü girişinde Enes Özkan yönetimindeki otomobile, camdan eşek arısı girdi. Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı, sürücüye zor anlar yaşattı. Panik yapan Özkan, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı. Buğday tarlasına devrilen otomobil taklalar attı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan sürücü ile yolcular Melek C. ve Hatice T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

TEM'de zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada aralarında çocuklarında olduğu öğrenilen çok sayıda kişi yaralandı.