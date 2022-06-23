Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yol çöktü. Bu durum sonrası bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel belirlendi. Bu durum sonrası tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verildi.

"HER EVİN ALTINA MAĞARA VAR"

Mahallede oturan Ahmet Keleoğlu “Geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değil, mağaranın girişi. Oraya biraz beton döker kapatırlarsa sıkıntı olmaz. Buradaki her evin altında bir mağara var. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor” dedi.

Öte yandan, tünel içinde incelemeler sürüyor.

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