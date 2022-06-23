Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde damadı Ahmet A. ile birlikte Akçaalan mevkiindeki orman kesim sahasında işçi olarak çalışan Tilkiler Mahallesi'nin eski muhtarı Ali Oğuz (69) feci şekilde can verdi. Oğuz, damadının kestiği ağacın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, eski muhtarın öldüğünü belirledi. Cenaze, jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Ahmet A. ise cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda jandarma tarafından gözaltına alındı.

Damadı kanlar içinde yerde gören gelinin yanına koştu: Gerçek çok başka çıktı Kırıkkale'de meydanın ortasında damadı yerde kanlar içinde gören vatandaşlar hemen gelinin yanına koştu. Damadın maganda kurşunuyla vurulduğu düşünülürken gerçeğin çok daha başka olduğu ortaya çıktı.

Damadı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti Ardahan'da kahvehanede otururken damadı tarafından göğsünden bıçaklanan adam tüm madahalelere rağmen kurtulamadı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.