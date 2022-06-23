Türkiye Gazetesi

Hatay Kırıkhan ilçesinde yaşayan iş adamı David Maltas, geçen sene A. Maltas (22) ile evlendi. David Maltas, düğünden sonra eşine bir kuaför salonu açtı. İddiaya göre işi gereği yurt dışına çıktığı sırada eşi, kocasına ait 1 milyon lira değerinde altın, döviz ve eşyaları alarak kaçtı. Hatay'a döndüğünde durumu öğrenen şahıs, polise başvurdu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan A. Maltas'ın alışveriş yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"SADECE BOŞANSIN, PARALARI İSTEMİYORUM"

Yaşadıklarını anlatan David Maltas "Esnaftan da benim adımı kullanarak telefon almış. Bunları iade etsin. Benden çaldıklarını istemiyorum. Bir an önce boşanmak istiyorum" dedi.

"BURASI KÜÇÜK İLÇE, DEDİKODU YOĞUN"

Avukatı Erol Mert Mursaloğlu da A. Maltas hakkında dolandırıcılık, ev ve iş yerinden hırsızlık suçlarından dosyalar açıldığını söyledi. Mursaloğlu, müvekkilinin maddinin yanı sıra ciddi bir itibar kaybı da yaşadığını belirterek "Zanlının çocukları ve belli miktarda evde bulunan eşyaları alıp kaçması bölgede büyük bir ses getirmiştir. Bu noktada işlemler başlatılmış ve devam etmektedir. Şu an kendisi firari durumda. Savcılıktan aldığımız karar neticesinde tutuklama şeklinde yakalanmasını da talep ettik. Bu karar aşamasında. Umarım yakın zamanda yakalanır. Burası küçük bir ilçe dedikodunun yoğun olduğu bir yer. Müvekkilim büyük bir itibar kaybı yaşıyor. Esnaftan alınanların tekrar geri iade edilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

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