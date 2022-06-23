Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi, Öteyüz Mahallesi'nde dün akşam kan donduran bir olay yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Seyfullah Uslu (41), evine gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Öztürk'ü (35) av tüfeğiyle vurdu. Ardından da 3 yaşındaki kızları Nazlı'ya ateş kendi canına kıydı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üç kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yapılan otopsi sonrası cenazeler, ailelerine teslim edildi. Katil zanlısı, ikindi namazını müteakiben köyünde toprağa verildi. Yasemin Öztürk ve kendi soyadıyla nüfusa kaydettiği kızı da akşam namazını müteakiben kılınan cenaze sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızının cenazeleri, yan yana defnedildi.

Kayıp emlakçı cinayeti çözüldü: Meğer çok yakındaymış... Antalya'da kayıp olarak aranan emlakçının öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından, katil zanlısının talihsiz adamın son görüştüğü kişi olduğu ve vahşice katledildiği öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren töre cinayeti! Kadın kılığına girdi, eski eşini ve sevgilisini öldürdü Adana’da aile meclisinin aldığı karar üzerine kadın kılığına giren bir kişi, eski eşini vurup, sevgilisini öldürdü. Olaydan sonra polis yaptığı çalışmada cinayetin “töre saikiyle” işlendiğini tespit edip 9 kişiyi gözaltına alırken, 4 zanlı tutuklandı.

Aynı kader aynı son: Annesi de kızı gibi cinayete kurban gitti Adana’da geçen yıl sevgilisi tarafından öldürülen Tuğçe Duman’ın annesi Hatice Barış da kayınbabası tarafından av tüfeğiyle katledildi.