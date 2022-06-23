Türkiye Gazetesi

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi, Yılantaş Yaylası'nda korkunç bir ölüm gerçekleşti. Yaylada hayvan otlatan 51 yaşındaki Fatma Küçük, ineğiyle birlikte yaklaşık 350 metrelik uçurumdan düştü.

Olayı gören vatandaşlar, 112 Acil'i arayıp yardım çağırdı. Yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, AKUT, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Küçük'ün hayatını kaybettiğini ineğin de telef olduğunu belirledi. Cenaze, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Küçük'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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