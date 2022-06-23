Türkiye Gazetesi

Sivas'ta ilginç bir hırsızık olayı yaşandı. Mehmetpaşa Mahallesi'nde bir binanın önünde bulunan 5 bin TL değerindeki akülü araba, 25 yaşındaki A.Ç. tarafından çalındı. Şahıs, aracı da kendisi sürerek götürdü. Hırsızın pişkin tavırları dikkat çekerken bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARABA KISA SÜREDE BULUNDU

Dışarı çıktığında çocuğuna ait akülü aracı bulamayan H.Y, polise giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kamera kayıtlarından zanlının kimliğini tespit etti. Çevrede inceleme yapan polisler, çalınan akülü çocuk arabasını da yol üzerinde buldu. Araba sahibine teslim edildi. A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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