Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

22 bin haneden yaklaşık 50 bin kişiyle görüşülen verileri aktaran Değirmenci, TBMM’de yaptığı sunumda, yaşlı bireylerin mutluluk düzeyinin erkeklerde yüzde 51,2, kadınlarda ise yüzde 60,1 olduğunu söyledi. Yaşam Memnuniyeti Araştırması Sonuçlarına göre, “Kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında nasıl yaşamayı tercih ettikleri” sorusuna yaşlıların yüzde 34’ü oğlunun, yüzde 12’si kızının yanında yaşamak istediği cevabını verirken, yüzde 31,6’sı evde bakım hizmeti almak, yüzde 10,3’ü de huzurevine gitmek istediğini ifade etti. Araştırmada, 'Yaşlıların gelecekte huzurevini bir hayat tarzı olarak düşünme' nedenleri de incelendi. Buna göre, yaşlıların yüzde 52,1’i çocuklarına yük olmak istemiyor. Huzurevi imkânlarının rahat olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 15,6, bakacak kimsesi olmayanların oranı yüzde 10, tek başına yaşamaktansa kendi yaşıtlarıyla yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 4,2, gelini ya da damatlarının kendileriyle birlikte yaşamak istemediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 1,9.

Çocukken şişman olmak yaşlılıkta bunama riskini artırıyor Melbourne’deki Monash Üniversitesinde yapılan bir çalışma, çocukluk döneminde şişman olanların yaşlılık döneminde hafıza ve muhakemeye dayalı kabiliyetlerinin, zayıflara göre daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar kritik tarihi açıklayarak uyardı: Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! İşte en yaşlı iller Türkiye’nin gelişen teknolojiler ile nüfusu gittikçe yaşlanıyor. Gelişmekte olan teknoloji, tıbbın ilerlemesi ve kontrollü doğum ile Türkiye’de yaşlı nüfusun oranı gittikçe artıyor. Uzmanlar 2040 yılında 65 yaş üstü nüfusun 0-5 yaş grubunu geçeceğini belirtti. 2080 yılında ise her dört kişiden biri 65 yaş üstü olacak. Öte yandan yaş nüfusunun en yoğun olduğu illerde belli oldu.