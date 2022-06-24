Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 24 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu yayımladı, sağanak yağış beklenen iller belli oldu. Güneydoğu Anadolu, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı hariç yurt genelinde yağışlar etkili olacak, sağanaklar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklıklarda ise bir değişiklik yaşanmayacak.

26 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Bartın, Zonguldak ve Kastamonu için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, birçok kent için de sarı kodlu uyarı verdi. Meteoroloji tarafından sarı kod ile uyarılan iller şöyle: Adana, Ağrı, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Isparta, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Niğde, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Van, Karaman, Şırnak, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

24 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

24 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Kütahya, Denizli, Çankırı ve Diyarbakır çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kocaeli, Isparta, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Burdur'un doğu, Antalya'nın iç kesimleri, Kars ve Erzurum'un kuzey, Tunceli ve Malatya'nın kuzeybatısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

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