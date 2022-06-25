Türkiye Gazetesi

Tacihan Yongacı - DEKORASYON

Her ne kadar evin en dış elemanı olarak gözükse de balkonlar evlerin nefes almasını sağlayan alanlarıdır. Geleneksel yapımızda balkonlar çoğunlukla depo alanı olarak kullanılıyor. Evimizin tek dışarı açılan penceresi olan balkonlarda yapacağınız tadilat, daha verimli bir kullanım imkânı sunabilir. Bu yüzden öncelikle balkonunuzu ne amaçla kullanacağınıza karar vermeniz ve ona göre bir takım değişiklikler yapmanız gerekli.

AYDINLATMALARA DİKKAT!

Eğer küçük bir balkona sahipseniz üzülmeyin. Yerleştireceğiniz minik, pratik ve belki de portatif masalar ile sofranızı balkonunuza taşıyabilirsiniz. Aynı zamanda küçük bir alan için açılıp kapanabilen tezgâh masalar da pratik bir kullanım sağlayabilir. Balkonunuzu saatlerce kullanma niyetindeyseniz, aydınlatma konusu da en önemlilerden… Sert bir tepe ışığına veya yerleşik apliklere güvenmek yerine fenerler, mumlar ile yumuşak aydınlatma oluşturmalısınız.

MİNİMAL EŞYALAR SEÇİLMELİ

Küçük balkonunuzda dekoratif bir okuma/dinlenme köşesi de oluşturabilirsiniz. Burada en önemli nokta rahat edebileceğiniz ve balkona sığabilecek büyüklükte bir koltuk bulmaktır. Balkonlara bir karakter kazandırmak ve kusursuz dekorasyonlara imza atmak için minimal ölçülere sahip mobilyalar ve koltuklar tam size göre… Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapacağınız oturma koltuklarını size özel renklere boyayarak şirin bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Az mobilya ile mükemmel dekorasyonlar yapabilir, sevimli ve mütevazi bir balkona sahip olabilirsiniz. Balkonunuzda daha sıcak bir görünüm yakalamak için ise en büyük yardımcılarınızdan biri bitkiler olacaktır.

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik dekorasyon fikirleri Evde kullanılmayan eşyaların değerlendirilmesi hem evin ekonomisine katkı sağlar hem de ortama farklı bir hava katar.