Türkiye Gazetesi

Avni Paşa ise, Hanedan’a ait bir sürü kayık olduğu hâlde, tahttan indirip Topkapı Sarayında beş gün mahpus olarak tuttuğu Sultan Abdülaziz Han’ı öldürtmek üzere Ortaköy’deki Feriye Sarayına bu kayıkla getirtti.

Daha sonra askerî cuntanın Feriye Sarayına soktuğu suikastçılar, 32 kardeşi olan 32 yaşındaki 32. Osmanlı Padişahı Abdülaziz Han’ı ölümcül darbelerle ağır yaraladı.

Olay yerine gelen Padişah’ın annesi Pertevniyal Valide Sultan feryat figan yaralı oğlunu kucaklamıştı. Üstü başı oğlunun kanıyla boyanan 64 yaşındaki kadın, subaylar ve erler tarafından “aslanından” koparıldı. Acılı ana yüreği oğlunu bırakmak istemeyince kısa bir baygınlık geçirdi... Bu baygınlık sırasında Binbaşı Necib Bey, Valide Sultan’ın küpeleri ile parmağındaki yüzüğü çekip aldı. Bir düzine cariye ve askerlerin önünde cebine attı.

Bahtsız Padişah, bu suikastla şehit düştükten sonra naaşı Feriye Karakoluna taşındı. Göstermelik doktor raporundan sonra Topkapı Sarayında yıkanıp, Cağaloğlu’nda defnedildi. Takvimler yine bir haziran gününü gösteriyordu…

Sultan Abdülaziz Han’ın donanma siyaseti İngiltere’yi ürkütmüştü. İngiliz Büyükelçi Sir Henry Elliot, bir defasında Sadrazam’a açıkça sordu: Bu kadar büyük donanmayı ne yapacaksınız? Rusya’ya karşı ise, fazladır. Rus donanmasından birkaç kat üstün bir donanma meydana getirdiniz.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın diktirdiği çınarlar betonlaşma kurbanı Zonguldak Ereğli'de Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın diktirdiği çınar ağaçları, ilgisizlikten kurumaya başladı. Vatandaşlar, yetkilileri göreve çağırıp "Bu ağaçları kurtardın" dedi.