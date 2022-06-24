Türkiye Gazetesi

Samsun'da bir kişi, sokağa atılmış koltukta ölü olarak bulundu. Olay, Atakum ilçesi Denezevleri Mahallesi 216. Sokak'ta yaşandı. İsa G. sokağa atılmış koltuğun üzerinde oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Yapılan inceleme sonucu talihsiz adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'dan acı haber! Pikniğe diye giden gençlerin cesetleri bulundu Aksaray'da piknik yapmak için evden çıkan gençler serinlemek için Mamasın Barajı'na girdi. 19 yaşında oldukları öğrenilen 2 gencin cesedi bulundu.

İzmir'de sır ölüm: Araç denize uçtu, ceset başka yerde bulundu İzmir'de denize uçan bir aracın içerisinden kimse çıkmadı. Kaza yapan kişinin cansız bedeni, yapılan aramalar sonrası başka bir noktada bulundu. Ekipler olayla ilgili çalışma başlatırken, ölen şahsın kaza anında yanında olan ve kurtulduktan sonra otele giden arkadaşı gözaltına alındı.