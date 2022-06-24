Türkiye Gazetesi

İzmir Foça'da arkadaşların deniz sefası facai ile sonlandı. Yüzme bilmeyen 17 yaşındaki genç boğuldu. Olay, Foça ilçesine bağlı Yeni Foça Mahallesi'nde yaşandı. Menemen ilçesinden arkadaşları ile birlikte denize Yeni Foça'ya gelen Soylu Kor, Buruncu mevkiinden denize girdi.

YÜZME BİLMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzme bilmediği öğrenilen Soylu Kor, bir süre sonra gözden kayboldu. Boğulan genci fark eden Sahil Güvenlik özel ekipleri hemen denize girerek, Soylu Kor'u iskeleye çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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