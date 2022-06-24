Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran günü akşam saatlerinde başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Büyük oranda söndürülen yangında soğutma çalışmaları sürerken, ekipler de alanda nöbet tutuyor. Dün akşam saatlerinde, ciğerlerimizi yakan Marmaris'teki orman yangınını çıkaran hainin 34 yaşındaki S.A. olduğu ve zanlının gözaltına alındığı duyurulmuştu. Zanlı, sabah saatlerinde ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını çıkardığını itiraf eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen S.A'nın babası K.A., AHaber'e açıklamalarda bulundu.

"ORMANDAN EKMEK KAZANIYORUZ"

Son derece üzgün olduğunu söyleyen K.A., "Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm. Çalışmaya gitmişti. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi. Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm" dedi.

"Sonra motoru bulundu" diyen K.A, "Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" ifadelerini kullandı.

"PERİŞANIM"

"Oğlunuz nasıl bir insandı?" sorusuna K.A. şu şekilde cevap verdi: "Sessiz sakin bir insandı. Akşam 9-10'da yatar, sabah 9'da kalkar. Sinirli ve agresif değildir. Perperişanım..."

S.A. hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

KENDİSİNİ DE YAKMAK İSTEMİŞ

Marmaris'teki yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma kapsamında çok sayıda kamera kaydını, fotokapanları ve plaka tanıma sistemlerini inceleyen ekipler, şüpheli görülen S.A'nın yakalanması için çalışma başlatmış ve zanlı, dün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulunmuştu. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirilmişti.

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği, ayrıca şüphelinin ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtilmişti.

Marmaris'teki yangının çıktığı noktayı 'Kadro' buldu! Bunu yapabilen tek köpek Marmaris'te 3 gündür devam eden orman yangınına müdahaleler devam ederken ormanı yakan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Öte yandan yangının çıkış noktasını Türkiye’nin tek Yangın Tespit Köpeği Kadro tespit etti. 'Kadro' görevini en iyi şekilde yerini getirdi ve büyük bir başarıya imza attı.

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kişi suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şüphelinin sorgusu esnasında suçunu itiraf ettiğini açıkladı.