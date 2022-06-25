Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çorlu'da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si polis 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, iki grup arasındaki alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokakta kavgaya dönüştü. Öfkeli grup, silah, beyzbol sopası ve bıçakla birbirine girdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga sonrası olaya karışan 8 kişi yaralanırken, ayrıca kavgaya müdahale eden iki de polis memuru yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 20 kişi gözaltına alınırken, şahısların üzerinde 7 adet tabanca, 5 adet beyzbol sopası ve bıçak ele geçirildi.

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