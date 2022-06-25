Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) ekipleri, Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri mensuplarınca, içerisinde bomba yüklü IVECO marka kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.
BOMBA YÜKLÜ KAMYON İMHA EDİLDİ
Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi.
Operasyon bölgelerinde 6 milyon Suriyeli yaşıyor İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, son dönemde Suriyeli mülteciler üzerinden algı operasyonları yapıldığını söyledi. Bu konunun birçok ülkenin ortak sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Çataklı, Avrupa’da yaşayan Suriyeli mülteci sayısının bir milyonu aştığını belirtti.