Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran günü akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, yaklaşık 4500 hektarlık alan kül oldu. Yangında etklili ve ucuz olması ile bilinen 'emniyet şeridi' yönteminin kullanılması ise alevlerin daha büyük alanlara yayılmasını önledi.

"DİĞER YÖNTEMLERE GÖRE DAHA ETKİLİ VE UCUZ"

TRT Haber'in haberine göre; Orman Yangınları Ekolojisi Uzmanı Prof. Dr. Tuncay Nevşi, yangın emniyet şeritlerinin ormanın sırt bölgelerine açılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Nevşi, "Sırtlarda açılmış ve servi perdeleriyle hem rüzgara hem de alevlere karşı ihata edilmiş ormanlarda yangın çok rahatlıkla kontrol altına alınabilir. Bu yöntem ekolojik olduğu kadar diğer yöntemlere oranla çok daha etkili ve ucuz bir yöntemdir" dedi.

"RÜZGAR YÖNÜNE DİK SIRTLARDA YAPILMALIDIR"

Şiddetle ilerleyen bir orman yangınını her yerine su atarak söndürmenin son derece güç olduğuna dikkati çeken Nevşi, şerit yönteminin farkını anlattı.

"Büyük yangınlarda çok yüksek derecede enerji açığa çıkar. Bu tür yangınlarda da zaten yangın cephesi dediğimiz yangının ileriye doğru ilerlemesini sağlayan ve alev almış olan kısmı su ile söndürmek zorlaşır" diyen Nevşi, "Ancak yangın emniyet şeritleri belli yerlerde sırtlara doğru yapılır ve yanlarına servi gibi güç yanan ve rüzgarı da engelleyen şeritler konulursa çok rahat kontrol altına alınabilir. Şeritler, yangına neden olan rüzgar yönüne dik sırtlarda yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

YANGIN EMNİYET ŞERİTLERİ

Yangın emniyet yolları ve yangın emniyet şeritleri üzerinde yanıcı madde bulunmayan genişlikleri 6-15 m olan, yangın çıkmadan önce doğal ve yapay engellerden yararlanılarak yapılan, çıplak veya örtülü olan ve yangının yayılmasını engelleyen alanlar olarak biliniyor.

Marmaris'i yakan hainin babası konuştu: Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını başlattığını itiraf eden 34 yaşındaki S.A'nın babası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba K.A. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız, ormandan ekmek yiyoruz. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi" dedi.