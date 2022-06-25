Türkiye Gazetesi

Fatih'te “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Ödül almaya değer görülen projeler açıklanırken birinci olan ekibe ise 125 bin TL ödül verildi.

Fatih Belediyesi, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve “Kara Surları Koruma Alanı”nda kalan Topkapı Kaleiçi Meydanı'nın tarihi ve kültürel değerini ortaya çıkarmak için yaptığı “İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, jüri üyeleri, mimarların da katılımıyla yapılan programda ödül almaya değer görülen projeler açıklandı. Yarışmada birinci olan Mimar Batu Kepekcioğlu'nun ekibine 125 bin TL ödül, ikinci olan Mimar Ozan Yalçın'ın ekibine 100 bin TL ödül, üçüncü olan Peyzaj Mimarı Emre Kul'un ekibine ise 80 bin TL ödül verildi.

"KARA SURLARI MİLLET BAHÇESİ'Nİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"



Toplantıda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “Bugün Fatih'te 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle İstanbul'un sahip olduğu toplam kültürel mirasın üçte biri Fatih'imizdedir. Aynı zamanda bugün dünyada en önemli uluslararası koruma statüsü olarak kabul edilen “UNESCO Dünya Mirası” Listesindeki dört tarihi bölge de ilçemizin sınırları içindedir. İstanbul'da medeniyet tarihi ne kadar köklüyse, bugünün yaşamı da o denli canlıdır, devingendir. Dolayısıyla bu kadim şehrin kültürel mirası korunurken; kentsel canlılığının sürdürülmesi, yaşamsal faaliyetlerin gelişerek devam etmesi de büyük önem arz etmektedir. Fatih Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır, TOKİ iş birliği ile, UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan İstanbul Kara Surları çevresindeki çarpık kentsel dokunun ortadan kaldırılması ve bu alanın halka açık yeşil alan olarak kente kazandırılması amacıyla yoğun bir kamulaştırma faaliyeti yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında, Kara Surları Millet Bahçesi'ni şehrimize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

"YARIŞMAMIZA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 20 PROJE ULAŞTI"



Sözlerine devam eden Başkan Turan, “Fatih Belediyesi bünyesinde tertiplediğimiz Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'yla da, şehrimizin kültürel mirasını korumayı, görünür kılmayı, bölgenin tarihi kimliğine, geçmiş ve günümüz plan fonksiyonlarına uygun bir şekilde Fatih'imize yeni bir kamusal mekan kazandırmayı amaçladık. Zira burası, Kara Surları Millet Bahçesi projemizin başlangıç noktasıdır. Tarihi kara surları çevresi için ortaya koyduğumuz bütüncül bakışın bir parçasıdır. Topkapı Meydanı olarak işaret ettiğimiz alan, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kentin en işlek giriş çıkış noktalarından biriydi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik bu alan çevresinde zaman içinde çarpık bir kentsel doku ortaya çıkmıştır. Günümüzde de bu meydan, otobüs durakları ve depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu alanın etrafında; Mimar Sinan eseri Gazi Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi, Beyazıt Ağa Camii, Nigoğayos Ermeni Kilisesi, Nikolas Rum Ortodoks Kilisesi gibi değerli eserler bulunmaktadır. Burada uygulanacak projeyle birlikte Topkapı ve çevresi, yeniden tanımlanmış kentsel kimliğiyle, kazandırılan çevresel değerlerle, neredeyse kusursuz bir çekim merkezi haline gelecektir. 2022'nin başlarında, Ocak ayında Topkapı Kaleiçi Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nı ilan ederek bunun ilk adımını atmıştık. Yarışmamıza birbirinden değerli 20 proje ulaştı” dedi.

Fatih Belediyesi yaz okulları kayıtları başladı Fatih Belediyesi okulların kapanmasıyla birlikte yaz döneminde 6 farklı branşta yaz spor okulları düzenliyor. Basketbol, voleybol, yüzme, badminton, okçuluk ve değerler eğitimi alanlarında verilecek eğitimlerin kayıtları başladı. Eğitimler ise 25 Haziran’da başlayacak ve 2 buçuk ay sürecek.