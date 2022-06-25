Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin ARVAS

Eskiden 5 yaşındaki çoğu çocuğun tuvalet eğitimli olduğunu, bunların yardımla da olsa kendi kıyafetlerini giyebildiklerini ve kendi yemeklerini kendileri yiyebildiklerini belirten Eğitim Vakfı, “Artık öğrencilerin yüzde 80 ila 90'ı paltosunu çıkaramıyor veya kaşıkla yemek yiyemiyor. Çocuk bezi kullananların sayısı da hiç azımsanmayacak boyutta” açıklamasını yaptı.

ÇOCUKLARINI OKULA BEBEK ARABASIYLA GETİREN VAR

Vakıf, çocuklarda ayrıca konuşma ve dil problemleri olduğunu, bunların sosyal etkileşimleri ile özgüvenlerinin de zayıf olduğunu bildirdi. Eğitim Komisyonu’na konuşan bir öğretmen, bazı annelerin çocuklarını okula bebek arabasıyla getirdiğini anlattı. Karantina sırasında küçücük bir daireye kapanan çocuk, sürekli tabletle de oyalanınca kasları yeterince gelişmemiş, bu yüzden rahat yürüyemiyor.

OYUNCAK BEBEKLERİNİ DE YANLARINDA TAŞIYORLAR

Komisyon raporundaki şoke edici bulgulardan biri de şu: Çocukların çoğu evde sürekli televizyon seyretmekten dolayı çizgi film karakterleri gibi konuşuyor. Raporda bir öğretmen şöyle yakınıyor: “Çocuklar lazımlık eğitimi almıyor. Bir çocukla uğraşırken sorun yok ama 30 kişiyle uğraşınca bu tam bir felaket. Dersler bu tür işlerle geçiyor.” Norwich'in kenar mahallelerinde yaşayan 24 yaşındaki anne Chloe da Daily Mail gazetesine şöyle konuştu: “Öğretmeni oğlumdan bir şiir yazmasını istemiş. Ama oğlum eğitimde o kadar geride kaldı ki noktanın ne olduğunu bile bilmiyor.” Gazete, annelerin çocuklarını, ayrılamadıkları için okula oyuncak bebekleriyle birlikte gönderdiklerini bildirdi. Eskiden çocukların çantalarında kitaplar ve defterler olurdu, Artık çantalar çocuk bezi, oyuncak bebekler ve biberonlarla dolu.

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