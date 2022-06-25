Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde Sahil Mahallesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre Muhammet Nuri Özkurt isimli şahsın aracına haciz geldi. Olaya sinirlenen Özkurt, Sahil Mahallesi’nde bulunan 25 metrelik uçurumun kenarından aracını deniz attı.

ARACINI UÇURUMDAN ATTI

Özkurt, yaşanan anları da cep telefonu kamerası ile kaydedip sosyal medyadan yayınladı. Olay yerine itfaiye çağırılırken, uçuruma ulaşmak mümkün olmadığından araç deniz kenarında kaldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Binlerce stok tükendi: Bankalarda hacizli ev ve araç kalmadı! Kredisini ödeyemeyen satıyor Bankaların hacizli gayrimenkul ve araç stokları adeta tükendi. Fiyatlarda yaşanan yükseliş sonrası tüketici kredisini ödemekte güçlük çeken vatandaşlar, araçlarını veya konutlarını haczettirmek yerine satmayı tercih eder hale geldi. Buna bağlı olarak icraya düşen araç ve konut sayısında azalma meydana gelirken, icraya düşenler de piyasadaki arz sorunu nedeniyle hızlı bir şekilde satılıyor.