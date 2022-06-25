Türkiye Gazetesi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi ve arkadaşını sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırı da yaralanan iki kişinin sağlık durmunun kritik olduğu öğrenildi.

ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda; boşandığı eşi C.Ü. ve arkadaşı E.S.'yi bir süre takip eden C.Ö.; Ahmet Ayşe İnci Caddesi üzerinde yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağdırdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Sırt ve bacaklarından ikişer kurşunla yaralanan C.Ü. ve E.S., ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheli C.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de C.Ö.'yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan C.Ü. ve E.S.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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