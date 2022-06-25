Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü‘nden alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta şiddetli yağış bekleniyor.

AFAD TEYAKKUZA GEÇTİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, söz konusu illerde İl AFAD Yönetim Merkezleri'nin teyakkuza geçtiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Ayrıca, dere yatakları ile taşkın tehlikesi olan bölgelerden uzak durulması konusunda uyarı yapıldı.

Beklenen yoğun yağış nedeniyle camilerden ve belediye hoparlörlerinden anons yapılıyor.

BARTIN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valiliğinden yapılan duyuruda, “Yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde; yarın (26.06.2022) ve Pazartesi (27.06.2022) günü çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışa bağlı olarak dere taşkınları ve yaka seli gibi afetler nedeniyle özellikle yapıların bodrum ve giriş katlarına su baskını olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını önemle rica ederiz.” denildi.

Kastamonu sağanağa teslim: Yol çöktü, köprü yıkıldı Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında yol çöktü, köprü yıkıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu ile tüm kara bağlantısı kesildi. Bölgede yağışlar etkisini sürdürürken yolda olan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Her bölgeye farklı uyarı! Meteoroloji açıkladı: Sağanak, fırtına, toz taşınımı... (25 Haziran 2022 hava durumu) Haziran sonu geldi, yurt genelinde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretse de etkili olan kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 25 Haziran 2022 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Birçok kent için turuncu ve sarı kodlu alarm veren Meteoroloji, fırtına, toz taşınımı ve kuvvetli sağanak konusunda uyardı.