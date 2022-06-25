Türkiye Gazetesi

Merkez Sarıçam ilçesinde patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde 'Yarım çuval fazla patates aldın' tartışması çıktı.

KOMŞULAR SUSTU, SİLAHLAR KONUŞTU

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığından patates ve soğan üretimine ilşkin açıklama Tarım ve Orman Bakanlığı, patates ile soğan üretiminin ve bu ürünlerin ihracatına yönelik her hangi bir kısıtlama bulunmadığını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Toprakta ceset var diye polisi çağırdı, ayak parmağı dediği patates çıktı İngiltere’nin Gateshead şehrinde Katie Wilkinson (26) isimli kadın, köpeğini gezdirirken toprakta bir “ayak parmağı” olduğunu görerek dehşete kapıldı.