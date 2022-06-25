Türkiye Gazetesi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İBB’ye ait İSTAÇ tırı, emniyet şeridinde duran bir kamyonete çarptı. Tır sürücüsü ardından duramayarak başka bir tıra çarparken, kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı.

3 ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Olay, akşam 21.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Edirne istikametinde meydana geldi. İBB’ye ait Mahmut Ç. idaresindeki 34 EYB 252 plakalı İSTAÇ tırı, emniyet şeridinde duran Celal A. idaresindeki 34 MN 2111 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İSTAÇ tırı ardından duramayarak seyir halinde olan başka bir tıra da çarptı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mahmut Ç. ile Celal A. hastaneye kaldırılırken, 4 şeritli yolda 3 şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da ilginç kaza: İETT yardım aracı metrobüse çarptı İstanbul Bayrampaşa'da İETT yol yardım aracı, metrobüse arkadan çarptı. İlginç kazanın ardından metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu.

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