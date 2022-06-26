Türkiye Gazetesi

Üst kattaki daireden sızan su sebebiyle dairesinde zarar meydana gelen vatandaş, Sulh Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Dairesinde zarar olan vatandaş, davalının dairesinin banyo ve mutfağından sızan sular nedeniyle dairesinde oluşan zararın tazminini ve sızıntının önlenmesini istedi.

Mahkeme; davanın kısmen kabulüne hükmederek, zararın bilirkişi tarafından belirlenen bölümünün üst kattaki daire sahibi tarafından ödenmesine karar verdi. Davalı daire sahibi kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

ZARARI DAİRE SAHİBİ ÖDEYECEK

Bilirkişi raporuna dikkat çekilen kararda, dairede oluşan zararın bilirkişice belirlenen bölümünün daire sahibi tarafından ödenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici sebeplere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre; davacının bağımsız bölümündeki hasarın, davalının ıslak zemin su tesisatından kaynaklı arızanın sebebiyet verdiğinin bilirkişi raporu ile tespit edilerek arızanın giderilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

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