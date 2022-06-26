Türkiye Gazetesi

Temmuz ayına sayılı günler kala yurt genelinde etkili olan sağanaklar bugün de sürecek. Meteoroloji, 26 Haziran 2022 hava durumu raporunu açıkladı. Özellikle Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanaklar ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak. Meteoroloji, Bartın ve Kastamonu için turuncu kodlu uyarı verirken, birçok il için de sarı kodlu uyarı yayınladı.

26 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Denizli ve Aydın'ın iç kesimleri ile sabah saatlerinde Çanakkale, Edirne, Balıkesir’in batısı, İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Samsun ve Rize çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kastamonu ve Batın için turuncu kodlu uyarı veren Meteoroloji, birçok il için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli sağanak beklenen iller şöyle: Artvin, Bolu, Erzurum, Kars, Rize, Samsun, Sinop, Zonguldak, Ardahan, Karabük ve Düzce.

26 Haziran 2022 hava durumu tahmin haritası

SİNOP VE KASTAMONU İÇİN KRİTİK UYARI: METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞEBİLİR

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; bugün Kastamonu ve Sinop kıyılarında yağışların metrekareye 76-100 kilogram arasında, pazartesi ise 100 kilogramın üzerinde yağış geleceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında metrekareye 76-100 kg şiddetli yağış, pazartesi günü şiddetli ve yer yer 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 26

İzmir: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri ile iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Adana: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu, batı çevreleri yer yer parçalı bulutlu 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.