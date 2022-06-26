Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ın özellikle Gökçebey ilçesini etkisi altına alan kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın sular altında kaldı. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular altında kalan mahalle dron ile havadan görüntülendi.

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı, Gökçebey kuvvetli yağışa teslim oldu. Yağışın ardından Namazgah köyünden akan sel suları derenin debisinin yükselmesiyle Çay Mahallesi'ndeki evleri bastı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kaldı. Yer yer bir metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sakarya ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma botuyla evlerinden kurtarıldı. Bazı küçük çocuklar kurtarılma anlarını pencerelerden seyretti. Polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılarak küçük çocukları kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

100'E YAKIN VATANDAŞ BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Bir engelli vatandaş da AFAD ekiplerince botla taşındı. 14 vatandaş AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarılan 100'e yakın vatandaş bölgeden tahliye edildi. Botla kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Öte yandan kurtarılan bazı vatandaşlar yurtlara ve otellere yerleştirildi.

Yaşananları gazetecilere anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, "Daha önce bu kadar olmuyordu. Namazgah tarafından gelen su menfezden bu tarafa aktı. Epey yağmur yağdı. Gözüken bu. Bütün evlerimiz su içerisinde. Şu an 30'un ev etkilendi. Hepsi su içerisinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün herkes buradaydı, canla başla çalıştılar. Botlarla alıyorlar. Diğerleri kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Çalışmalar halen devam ediyor. Yurtlara yerleştirilenler var" diye konuştu.

Öte yandan sel sularının etkisi altına aldığı mahalle dron ile havadan görüntülendi

Meteoroloji 6 ili kırmızı kodla uyardı, AFAD'dan açıklama var! Bugüne dikkat... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna bugün için kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Öte yandan AFAD'dan da hayati açıklama geldi, işte detaylar...

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