Türkiye Gazetesi

Bursa'da meydana gelen feci kazada bir kadın canından oldu, yanında bulunan torunu ise ağır yaralandı. Kaza yapan aracın sürcüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, 15:40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Burak U. (28) idaresindeki otomobil, yolun karşına geçmek isteyen nine Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira G.'ye (6) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.