Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi.

Uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

25 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi.

Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

Zonguldak sele teslim oldu, AFAD mahsur kalanları botla kurtardı Zonguldak'ta kuvvetli yağış sonrası dereler taştı, bir çok yer sel altında kaldı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kalınca binada mahsur kalanların yardımına AFAD ekipleri yetişti. Ekipler bot yardımı ile vatandaşları kurtardı, o anlar böyle görüntülendi.

AFAD teyakkuza geçti: 3 il için sel ve heyelan uyarısı Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası Kastamonu ve Zonguldak'ta dereler taşıp yollar kapanırken AFAD'dan bir uyarı daha geldi. Yarına dikkat çeken AFAD, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak’ta beklenen şiddetli yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Vatandaşlar, sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara cami ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla uyarılıyor.