Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Sinop, Kastamonu, Bartın Karabük, Zonguldak ve Düzce için kırmızı kodlu uyarı verilirken, geçen sene yaşanan sel felaketinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve büyük maddi zararın yaşandığı Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde alarm verildi.

SÖKE ÇAYINDA TAŞTI, 2 KÖPRÜ YIKILDI

AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden bu yana kuvvetli sağanak etkili olmaya devam ediyor. İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyarıyor.

Uzmanlar ise geçen sene yaşanan sel felaketinin bir benzerine tanıklık etmemek için taşkın konusunda uyarılarda bulunurken, İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayında taşmaların meydana geldiği belirtildi.

Taşan çay, çevredeki kameriyelere ve dinlenme alanlarına zarar verdi. Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları sular altında kaldı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sel suları gelmeye başladı.

Dereleri taşması sonrası İnebolu'da 2 köprü yıkıldı. Yıkılan köprülerden bir tanesi sel sularının etkisiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Öte yandan sağanak nedeniyle ilçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

'ÜST KATLARA ÇIKIN' UYARISI

İnebolu'da ilçe merkezinden geçen Söke Çayının taşma ihtimaline karşı vatandaşların iş yerlerini açmaması ve giriş kat ile birinci katta oturan ailelerinde de üst katlara çıkarak tedbir almaları istendi.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşturulan 'kriz masası' ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi. Beklenen şiddetli yağış öncesinde Kastamonu Valiliği, 410 personel, 11 dalgıç, 3 kurtarma botu ve 318 makine ekipmanı kuzey kesimlerine konuşlandırdı. Yapılan planlama ile olası riskli durumlara anında müdahale edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca 112 çağrı merkezinde oluşturulan özel ekip ile gelecek olan ihbarlar tek elden hızlı bir şekilde koordine edilecek.

"PANİK YAPMADAN TEDBİRLERİMİZİ ALALIM"

İnebolu'da Söke Çayının taşma riskine karşı alınan tedbirleri yerinde incelemeyen İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Yağışlarla birlikte ilçemizden geçen çayın su seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı sık sık olumsuz durumlara karşı uyarıyoruz. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar, dere kenarında bulunan araçların kesinlikle kaldırılması, alt katta oturan vatandaşların özellikle dere kenarında alt katta oturan vatandaşlarında üst katlara çıkmaları, ikinci bir uyarıya kadar işyerlerinin de kesinlikle açılmamasını halkımızdan istirham ediyorum. Tedbirli bir şekilde panik yapmadan tedbirlerimizi alalım. İnşallah bu sınavımızı da kayıpsız başarılı bir şekilde geçireceğiz. En az riskle atlatacağız. Vatandaşlarımızın her türlü olumsuz durumlara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.

BAKAN SOYLU: TEYAKKUZDAYIZ

Öte yandan İşçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile, şiddetli yağışın gerçekleşeceği bölgelerde AFAD ve tüm kurumlar ile teyakkuzda olduklarını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımda, "Dünden itibaren meteorolojinin uyarılarıyla sel riskine karşı Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve tüm Batı Karadeniz'de, Valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD Teşkilatımız ve tüm paydaş kurumlarımızla teyakkuzdayız" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji 6 ili kırmızı kodla uyardı, AFAD'dan açıklama var! Bugüne dikkat... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna bugün için kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Öte yandan AFAD'dan da hayati açıklama geldi, işte detaylar...