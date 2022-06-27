Türkiye Gazetesi

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece'deki bir sitede gerçekleşen cinayetin ayrıntıları gelmeye başladı. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir dairede oturan İbrahim Enes Kaplan (28), ruhsatlı tabancasıyla zihinsel engelli olduğu söylenen ağabeyi Kadir Kaplan’ı (35) başından vurarak öldürdü.

Silah seslerini duyan diğer site sakinleri polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından zihinsel engelli Kadir Kaplan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İFADESİ HERKESİ ŞOKE ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyini öldüren İbrahim Enes Kaplan'ın polise verdiği ilk ifadesinde "Acı çekiyordu, kurtardım" dediği öğrenildi. Kadir Kaplan'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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