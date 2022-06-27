Türkiye Gazetesi

40 yıllık eşini kabloyla boğarak öldürdü, sebebi ise 'pes' dedirtti. Ümraniye'de geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, Gürsel Kaya gece çalıştığı işinden gelip evde istirahat etmeye başladı. Eşi Şengül Kaya’nın evde temizlik yaptığı esnada ses çıkarması nedeniyle Gürsel Kaya ile Şengül Kaya tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında Gürsel Kaya eşi Şengül Kayayı elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürdü. Gürsel Kaya, 155'i arayıp, "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu.

58 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürülmesine rağmen yoğun bakımda hayatını kaybetti.

'TEMİZLİK İŞİNİ ÇOK UZATTI'

Şüpheli Gürsel Kaya’nın emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7'de işten gelerek istirahate ayrıldım. Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

CEZAVİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada savcıya ifade verdi. Savcılık, "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Kaya’nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Cinayetin işlendiği apartmanın karşısında çalışan Fadime Akkoca, “Biz o gün çalışıyorduk arkadaşlarla. Ambulans sesini duyduk sonra dışarı çıktık. Bizim çevredeki insanların söylediklerinden duyduklarımız kadının kalp krizi geçirdiğiydi. Sonra tekrar duyduğumuz ifadeye göre kadının kocası tarafından öldürüldüğünü öğrendik.

'BUNLARI ENGELLEYELİM ARTIK'

Öğrendiğimize göre adam temizlik yapan hanımının elektrik süpürgesinin kablosu ile boğduğunu ve sonrada polisi arayarak gelip beni alın dediğini duyduk. Olay yeri inceleme ve savcı geldi. Biz artık bunların son bulmasını istiyoruz. Kadın cinayetlerine bir anne olarak ta karşıyım zaten, mümkünse lütfen bunları engelleyelim artık. Sonuçta temizlik 2 taraflıdır sende kullanıyorsun eşinde kullanıyor bundan rahatsız olacak bir zihniyet bir adam olamaması gerek zaten” dedi.

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