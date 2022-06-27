Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte yurdun dört bir yanından yılan haberleri gelmeye başladı. Sıcaklıklar artınca ortaya çıkan yılanlar görenler korkuturken, Tunceli'de görüntülenen yılan ise 'Türkiye'nin en zehlirisi' olarak biliniyor.

Türkiye’nin en zehirli yılanı olarak bilinen ve tek ısırığı bile insanı öldüren koca engerek, Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde kuzu ağılına girdi. Kuzularına yem vermek için ağıla giren sürü sahibi Emrah Çelikel, boyu 2 metreye yaklaşan koca engerek yılanını gördü.

DOĞAL ORTAMINA BIRAKTI

Uzun uğraşlar sonucu sopa yardımıyla yılanı ağıldan çıkaran Çelikel, yılanı doğal ortamına bıraktı.

Bu yıl çok sayıda yılanla karşılaştığını aktaran Çelikel, "Ancak koca engereği ilk kez gördüm" dedi. "Yılan kuzu ağılına girmişti" diyen Çelikel, "Allah’tan vaktinde yetiştim de kuzulara zarar vermedi. Sopa yardımıyla zarar vermeden ağıldan çıkararak yeniden doğal ortamına bıraktım" dedi.

3 metrelik dev yılan paniğe neden oldu! Gören cep telefonuna sarıldı Tunceli'de ağaçlar arasında görülen 3 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden olurken, yılanı gören vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.​

1 yaşındaki çocuğu engerek yılanı ısırdı, annesi elini görünce şoku yaşadı Rusya’da korkunç bir olay yaşandı. 1 yaşında henüz yeni yürümeye başlayan çocuğu engerek yılanı soktu. Aile, çocuğun elinin şişmeye ve morarmaya başlamasının ardından hemen hastaneye koştu. Engerek yılanının zehri yayıldı, çocuğun göğsüne kadar indi. Talihsiz çocuk doktorların müdahalesiyle kurtuldu.