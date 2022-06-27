Türkiye Gazetesi

Denizli'de bir koç bakıcılığını yapan yaşlı çobanını yaptığı hamleyle öldürdü. Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesinde meydana gelen feci olayda çobanlık yapan Ahmet Yıldız (66), evinin bahçesinde yakınları tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu.

Onu gören yakınları durumu hemen 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yıldız’ı ağır yaralı olarak Çardak Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarından ardından Yıldız’dan kötü haber geldi. Talihsiz adamın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

KOÇ DARBESİYLE ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ İDDİASI

Öte yandan vaktinin büyük kısmını hayvanlarına ayırdığı öğrenilen Ahmet Yıldız’ın, koçun kafa atması sonucu ölmüş olabileceği iddia edildi.

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