Türkiye Gazetesi

Meteoroloji İstanbul için saat verdi, yarın kuvvetli sağanak geliyor. Sağanak öncesi ise bugün akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor. AKOM, saat vererek vatandaşları önlem almaları konusunda uyardı.

Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre; saat 17.00'ten itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile (15-45km/s), beraberinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, yarın saat 09.00 kadar etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada ayrıca İstanbulluların etkili yağışlara karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları istendi.

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