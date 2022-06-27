Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde yaz yağmurları etkisini artırmaya devam ederken Meteoroloji'den Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu için uyarı geldi. MGM, söz konusu bölgelerde şiddetli sağanakların etkili olacağını belirterek uyarıda bulundu.

SEL, SU BASKINI VE HEYELAN TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop'un iç kesimleri başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den kırmızı kodlu yağış uyarısı: Şiddetli yağış bekleniyor! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Haziran 2022 hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran tarihli hava durumu tahminleri açıklandı. Açıklanan rapora göre yurt genelinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Şiddetli yağışın süresinin 36 saati geçeceği bekleniyor. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Karabük'e kırmızı renkli uyarıda bulundu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji 6 ili kırmızı kodla uyardı, AFAD'dan açıklama var! Bugüne dikkat... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna bugün için kuvvetli yağış bekleniyor. Yarın için 6 il kırmızı, 9 il turuncu, 8 il ise sarı kodla uyarıldı. Öte yandan AFAD'dan da hayati açıklama geldi, işte detaylar...