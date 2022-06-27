Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte sel suları şehir merkezine girmeye başladı. Ekipler kent merkezinde mazgalları açarak sel sularını tahliye etmeye çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte sel meydana geldi. Sel suları şehir merkezine girmeye başlarken, Kemerköprü, Bartın-Kozcağız yolu ulaşıma kapatıldı. Araçla su içinde mahsur kalan vatandaşların imdadına ise itfaiye ekipleri yetişti. Yalı mevkiinde de su seviyesi yükseldi.



Bir esnaf işyerini sel sularından korumak için kapı ve camlarını alçıyla kapatmaya çalıştı. Alçı bulabildiğini anlatan esnaf, "Masa kurulan yerde kum torbası dağıtılsa iyi olurdu. Kumu nereden bulacağız? Torbayı nereden bulacağız? Su girerse diye alçı çekiyoruz. Ne derece etkili olur bilemeyeceğiz. Elimizde alçı vardı, onu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

BARTIN'DAKİ SELDE CAMİ YIKILDI

Bartın'da bir köy camisi sel sularına dayanamayarak minaresiyle birlikte yıkıldı. Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış Ulus ilçesinde bir camiyi minaresiyle birlikte yıktı. Ulus ilçesine bağlı Yenikışla köyü Çukurtarla Mahallesi'ndeki cami, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Yıkılan camiyi görüntüleyen köy sakini, gözyaşlarına hakim olamadı.

"235 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerinde 235 vatandaşın tahliye edildiğini belirtti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bartın , Zonguldak ve Kastamonu illerinde toplamda 62 personel ve 106 araç ile Bartın’da 15, Zonguldak’ta 90 ve Kastamonu’da 130 olmak üzere 235 vatandaşımız tahliye edilmiştir” ifadesini kullandı.

TAŞMA NOKTASINA GELEN DERE EVLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Bartın’ın merkez ilçeye bağlı Arıt köyünde bulunan dere taşma noktasına gelirken, bölgede bulunan evler için tehlike oluşturuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kırmızı uyarı verdiği Bartın’da sabah itibariyle bağlayan sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar Bartın merkezde bulunan Arıt Köyü’ndeki dere suyunun her dakika yükseldiğini ifade ederken Bartın Valiliği ise vatandaşlara mümkün oldukça dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve tehlike arz eden yapılardan uzak durulması uyarılarında bulundu.